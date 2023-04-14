В ГИБДД рассказали подробности ДТП, где иномарка врезалась в стелу

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

14 апреля в Барнауле Honda врезалась в стелу одного из автоцентров. Подробности этой аварии рассказали в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в 14:40 на Павловском тракте в районе дома № 198 «К». Как предварительно установлено, водитель Honda Torneo не справился с управлением и врезался в стелу автоцентра, а затем съехал в кювет.

В результате аварии мужчина не пострадал. По данным ГИБДД, у воителя были явные признаки опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования.

Полицейские подготовили материалы за повторное управление машиной в пьяном виде и за езду без прав. Мужчине грозит штраф.

Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства этого ДТП.