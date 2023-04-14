Часть кладки стены дома обрушилась в Барнауле

В доме 1950 года постройки два подъезда и 19 квартир
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Днем 14 апреля в Барнауле обрушилась часть кирпичной кладки дома №131 на проспекте Ленина. В результате ЧП никто не пострадал, пишет мэрия.
В доме 1950 года постройки два подъезда и 19 квартир.
– Дом трехэтажный, двух подъездный, шлакоблочный находится в управлении ООО УК «Первая». Аварийным дом признан не был, – подчеркнули власти
Опасный участок огородили разрушенные элементы фасада уже убрали. Специалисты готовят списки жильцов.
Обследование строительных конструкций дома проведет специализированная организация.