Часть кладки стены дома обрушилась в Барнауле

В доме 1950 года постройки два подъезда и 19 квартир Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Днем 14 апреля в Барнауле обрушилась часть кирпичной кладки дома №131 на проспекте Ленина. В результате ЧП никто не пострадал, пишет мэрия.

В доме 1950 года постройки два подъезда и 19 квартир.

– Дом трехэтажный, двух подъездный, шлакоблочный находится в управлении ООО УК «Первая». Аварийным дом признан не был, – подчеркнули власти

Опасный участок огородили разрушенные элементы фасада уже убрали. Специалисты готовят списки жильцов.

Обследование строительных конструкций дома проведет специализированная организация.