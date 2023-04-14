Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 9:44

Honda влетела в стелу автоцентра в Барнауле

О пострадавших не сообщается
Герман Архаров
На месте аварии. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

На месте аварии. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

В пятницу, 14 апреля, в краевой столице иномарка врезалась в стелу автоцентра. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на Павловском тракте. Судя по фотографиям с места ЧП, Honda влетела в стелу одного из автоцентров.

О пострадавших в результате этой аварии не сообщается.

Один из очевидцев утверждает, что водитель якобы был пьян и ранее лишен водительских прав. Так ли это на самом деле, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле под колеса фуры попала женщина.