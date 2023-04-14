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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:42

С 15 апреля в Барнауле запустят садоводческие маршруты

Цена одной поездки составит 30 рублей
Герман Архаров
В этом году в краевой столице будет 14 садоводческих маршрутов

В этом году в краевой столице будет 14 садоводческих маршрутов

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 апреля в Барнауле запустят традиционные садоводческие маршруты. Об этом сообщает мэрия.

В этом году в краевой столице будет 14 садоводческих маршрутов. По ним станут ездить следующие автобусы: №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151. В будни на линию выпустят 22 единицы транспорта, а выходные и праздники – 30.

Власти отмечают, что из-за похолодания в ближайшие выходные, 15 и 16 апреля, в Барнауле автобусы дачных маршрутов будут ездить по расписанию будничного дня с сокращением числа транспорта.

Добавим, что цена одной поездки составит 30 рублей. Кроме того, есть льготный проезд для отдельных категорий граждан, а детям до 7 лет проезд бесплатный.