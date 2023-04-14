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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:28

В МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение
Герман Архаров
Днем в 15 апреля в регионе будет 0…+5, местами до -5 градусов

Днем в 15 апреля в регионе будет 0…+5, местами до -5 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае испортится погода. С 15 по 17 апреля в регионе прогнозируют снег и метели, в эти дни действует штормовое предупреждение, сообщает Гидрмоетцентр региона.

В Алтайском крае ожидаются осадки умеренной, местами по югу сильной интенсивности. Прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах гололед, не исключены метели. Также усилится метель, усиление ветра по южным районам до 15-20 м/с.

Днем в 15 апреля в регионе будет 0…+5, местами до -5 градусов, в 16 апреля в Алтайском крае похолодает до -3…-8 градусов.

Кроме того, не исключено появление временного снежного покрова. На дорогах будет сильная гололедица.

Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно внимательными, соблюдать ПДД.