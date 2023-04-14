Людмила Мокрецова покинула пост ректора бийского вуза

Женщина покинула пост
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске возглавлявшая Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина Людмила Мокрецова покинула пост ректора. Об этом пишет «Бийский рабочий»
Напомним, Мокрецову подозревают в превышении должностных полномочий, в настоящее время она находится в СИЗО.
По информации с сайта вуза, обязанности ректора сейчас исполняет Елена Гусельникова, проректор по правовому обеспечению деятельности и административной работе.
Ранее мы писали о том, что бийчане создали петицию в поддержку профессора Людмилы Мокрецовой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бийчане создали петицию за освобождение ректора вуза Людмилы Мокрецовой
Она находится в СИЗО (подробнее)