Людмила Мокрецова покинула пост ректора бийского вуза

Женщина покинула пост Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске возглавлявшая Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина Людмила Мокрецова покинула пост ректора. Об этом пишет «Бийский рабочий»

Напомним, Мокрецову подозревают в превышении должностных полномочий, в настоящее время она находится в СИЗО.

По информации с сайта вуза, обязанности ректора сейчас исполняет Елена Гусельникова, проректор по правовому обеспечению деятельности и административной работе.

Ранее мы писали о том, что бийчане создали петицию в поддержку профессора Людмилы Мокрецовой.

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