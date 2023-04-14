Жителя Алтая на 8 лет оправят в колонию за смерть брата

Суд приговорил сельчанина к 8 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летнего жителя Ключевского района Алтайского края осудили за смерть брата. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает СУ СК региона

Как установили следствие и суд, в конце апреля 2021 года в одном из сел Ключевского района мужчина выпивал в гараже вместе со старшим братом. Когда родственник захотел войти в дом, осужденный запретил ему, обосновав тем, что нужно сначала помыться. Несмотря на это, брат пошел к выходу.

– Разозлившись, мужчина взял деревянную штакетину и ударил ей по шее родственника. От полученных травм потерпевший скончался через несколько часов, – отметили в СК.

Во время предварительного следствия мужчина признал вину. При этом он утверждал, что не хотел убивать брата, а ударил, потому что родственник его не слушал, нигде не работал и не помогал по хозяйству.

Суд приговорил сельчанина к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.