Проект из Алтайского края стал финалистом национальной премии «Мой бизнес»

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В Москве прошел Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», где в рамках национальной премии были представлены региональные проекты.

В состав алтайской делегации вошли начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, директор регионального центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков и руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ирина Черепанова.

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

– Мы видим поступательный рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве - с учетом наемных работников их уже почти 22 миллиона. Это без учета самозанятых. Число самозанятых выросло в четыре с половиной раза и уже превышает 6 миллионов человек. Это неслучайно, был реализован целый комплекс мероприятий, - подчеркнул во время форума первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

При этом он добавил, что до 2030 года следует провести масштабную работу по проработке механизма государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ограничений. Сейчас в этом направлении работает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, во время форума прошло больше десятка дискуссионных площадок и питч-сессий. На них обсуждались и эффективность господдержки для бизнеса, и вовлеченность молодежи в предпринимательство, и отдельно женский бизнес, и многое другое.

И самое интересное: были представлены проекты-финалисты национальной премии «Мой бизнес». В него вошли 38 регионов. Центр «Мой бизнес» Алтайского края в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность» представил практику социального бизнеса «Мастерская «Бизнес с нуля» для лиц, находящихся в местах лишения свободы, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.

После презентации был объявлен старт онлайн-голосования, где оценивали и визуальную и эмоциональную подачу материала. Следом, уже на третьем этапе премии «Мой бизнес» достижения за 2022 год проанализируют депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. Имена победителей объявят летом.