Гособвинение требует вернуть прежний срок дополнительного наказания Белобородову

Алексей Белобородов Фото: Олег УКЛАДОВ

Гособвинение оспорит решение Центрального районного суда Барнаула о сокращении срока дополнительного наказания экс-управляющему делами администрации региона Алексею Белобородову. Об этом пишет прокуратура Алтайского края.

Гособвинение настаивает на отмене постановления Центрального районного суда краевой столицы. Согласно с нему срок дополнительного наказания Белобородову сократили с 6 до 3 лет.

Добавим, что речь идет о запрете на работу в государственных органах и органах местного самоуправления.

- Рассмотрение материала в суде апелляционной инстанции поставлено на контроль, - отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Ранее мы подробно рассказывали о деле экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.

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