15 апреля в Барнауле пройдет предпасхальная ярмарка

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 15 апреля, в Барнауле пройдет предпасхальная продуктовая ярмарка. Об этом сообщает мэрия

Барнаульцы традиционно смогут купить мясо, овощи, рыбную продукцию и многое другое. Кроме того, в преддверии Пасхи пекарни и кондитерские цеха краевой столицы предложат различные куличи. К тому же, будет возможность приобрести яйца и ингредиенты для пасхальной выпечки.

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов по шести адресам. Полный список ярморочных площадок можно найти здесь.

Ранее мы писали о том, что в старинном барнаульском храме впервые за 90 лет пройдет пасхальная служба.

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