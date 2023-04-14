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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:00

В барнаульском лесу построят жилой комплекс

Он состоит из двух корпусов по 16 этажей каждый
Герман Архаров
Члены градосовета поддержали проект

Члены градосовета поддержали проект

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском лесу рядом с медкластером построят многоквартирный дом. Жилой комплекс появится на улице 6-я Нагорная, 15г/2. Об этом пишет «Толк».

ЖК состоит из двух корпусов по 16 этажей каждый. В одном из зданий также появится подземный уровень для автостоянки на 70 машино-мест. В высотках будет 95 и 110 квартир.

Любопытно, что каждый из домов будет напоминать дерево. На зданиях появятся вертикальные элементы – это стволы, базовая часть – корень, а также крона с листвой

13 апреля проект представили на градосовете. Барнаульские эксперты поддержали его без замечаний.