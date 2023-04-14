14 апреля часть бийчан останется без отопления и горячей воды

Подачу ресурса ограничат на несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 14 апреля, у части жителей Бийска на несколько часов отключат отопления и горячую воду. Об этом сообщает СГК.

С 9:30 до 15:30 отключение коснется жителей домов по следующим адресам: Социалистическая, 108, 110, Красная, 91, а также Воинов-Интернационалистов, 85 и 98.

В это время специалисты займутся устранением дефекта теплосети в тепловой камере на улице Воинов-Интернационалистов, 98.

Кроме того, горячую воду и отопление отключат с 9 до 15 часов в контуре котельной № 19. Без воды останутся несколько домов на улице Яминская. Полный список можно найти здесь. Специалисты будут проводить ремонтно-профилактические работы на теплоисточнике.