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НовостиОбщество14 апреля 2023 1:25

До +18 градусов потеплеет 14 апреля в Алтайском крае

Местами ожидается дождь
Герман Архаров
В Барнауле 14 апреля столбики термометров покажут +14…+16 градусов

В Барнауле 14 апреля столбики термометров покажут +14…+16 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 14 апреля, в Алтайском крае заметно потеплеет. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами по северо-востоку ожидается +7…+12 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Местами по краю пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами не исключены порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле 14 апреля столбики термометров покажут +14…+16 градусов. В начале дня возможен небольшой дождь. Подует юго-западный ветер, 8-13 м/с.