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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:05

Федеральная сеть планирует открыть в Барнауле дискаунтер «Чижик»

Новые магазины могут открыться к осени
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Продуктовая корзина

Продуктовая корзина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют открыть дискаунтер «Чижик» от федеральной сети X5 Group, которая владеет магазинами «Пятерочка» и «Перекресток». В дискаунтере будет меньше продавцов, а товар будут выставлять в коробках, сообщает «Толк».

Распределительный центр могут запустить в Новосибирске уже осенью, а первые магазины «Чижик» в Барнауле должны появиться чуть позднее. Предварительно, открытие запланировано на октябрь.

К слову, в этом году сеть планирует открыть до 20 магазинов по всей стране.

- Это будут магазины с площадью 270 квадратных метров, фокусом на продукцию высокого качества под собственными брендами (в целевом варианте более 70% от всех товаров), а наполнять ассортимент сибирских «Чижиков» будут в том числе и локальные производители, - отметили в пресс-центре компании.