Алтайский СК возбудил уголовное дело после гибели 16-летнего подростка

Тело мальчика нашли на одной из улиц в селе Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в Угловском районе. ЧП произошло в ночь на 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело мальчика нашли на одной из улиц в селе. В ночь трагедии он был с друзьями того же возраста.

- В ходе расследования уголовного дела будут изучены обстоятельства произошедшего, а так же причины и условия, при которых несовершеннолетние в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых. Расследование продолжается, - отметили в управлении.

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