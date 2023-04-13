Алтайский СК возбудил уголовное дело после гибели 16-летнего подростка

Тело мальчика нашли на одной из улиц в селе
Фото: Олег УКЛАДОВ
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в Угловском районе. ЧП произошло в ночь на 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело мальчика нашли на одной из улиц в селе. В ночь трагедии он был с друзьями того же возраста.
- В ходе расследования уголовного дела будут изучены обстоятельства произошедшего, а так же причины и условия, при которых несовершеннолетние в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых. Расследование продолжается, - отметили в управлении.
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