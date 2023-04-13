В Михайловский район пришел масштабный лесной пожар со стороны Казахстана

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В Алтайском крае зарегистрировали первый серьезный в этом сезоне лесной пожар. Как отметили в ГУ МЧС по региону, огонь со стороны Республики Казахстан добрался до Михайловского района.

В настоящее время огонь довольно близко подобрался к селу Бастан – до него всего 10 километров. Обстановку осложняет порывистый ветер.

- Тушение пожара ведут силы и средства лесоохраны, 35 человек и 20 единиц техники. Бойцы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю (22 человека, 6 единиц техники) на данный момент направлены в село Бастан и соседние населённые пункты для защиты в случае угрозы перехода огня, - отметили в управлении.

Также идет дополнительная опашка территорий, население информируют о ситуации.

Как отметил глава региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале, при необходимости в район направят подкрепление. Губернатор взял ситуацию на контроль.

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