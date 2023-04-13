В Барнауле пообещали убрать горы мусора на Булыгинском кладбище

Кладбище Фото: Кирилл САДЫКОВ

Администрация Центрального района Барнаула пообещала убрать мусор на Булыгинском кладбище. Согласно официальному комментарию, доступ к земельному участку ограничили.

Ранее о горах строительного мусора и гнилых фруктов рассказала в соцсетях жительница Барнаула. По данным администрации, во время обследования участка информация подтвердилась. Речь идет о территории, которая прилегает к кладбищу.

- Запланированы работы по рекультивации земельного участка и вывозу грунта и отходов, - отметили в администрации Центрального района.

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