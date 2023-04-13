Число пострадавших в ЧП с баллончиком в алтайской школе выросло почти до 50 человек

Инцидент произошел в школе села Первомайское Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уточнили данные по числу пострадавших в ЧП с газовым баллончиком, распыленном в школе села Первомайское. По данным «Станции скорой медицинской помощи Бийска», в результате происшествия пострадали почти 50 школьников.

По данным станции, в медучреждения обратились 48 учащихся.

- Восемь человек бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» доставили в городскую детскую больницу. Три человека госпитализированы, - отметили в ССМП.

Напомним, инцидент произошел утром 13 апреля. Один из детей принес в школу баллончик. По его словам, он лежал в рюкзаке и распылился случайно. В итоге дети пожаловались на слезотечение, жжение в слизистой полости рта. По факту инцидента проверки проводят следком, прокуратура и полиция.

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