Погибший на стадионе в Павловке подросток не состоял на учете в МВД

СК возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 13 апреля в угловском селе Павловка Алтайского края погиб подросток. Как сообщили в ГУ МВД по региону, он не состоял на учете в органах внутренних дел.

Парню было всего 16 лет. В роковую ночь он гулял со сверстниками. Что подростки делали в позднее время без взрослых, сейчас выясняют следственные органы и уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Тело несовершеннолетнего было найдено без внешних признаков насильственной смерти. Для установления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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