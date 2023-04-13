Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:48

Погибший на стадионе в Павловке подросток не состоял на учете в МВД

Об этом сообщили в правоохранительных органах
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
СК возбудил уголовное дело

СК возбудил уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 13 апреля в угловском селе Павловка Алтайского края погиб подросток. Как сообщили в ГУ МВД по региону, он не состоял на учете в органах внутренних дел.

Парню было всего 16 лет. В роковую ночь он гулял со сверстниками. Что подростки делали в позднее время без взрослых, сейчас выясняют следственные органы и уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Тело несовершеннолетнего было найдено без внешних признаков насильственной смерти. Для установления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток погиб на сельском стадионе в Алтайском крае

Обстоятельства трагедии выясняют (подробнее)