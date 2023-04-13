Подросток погиб на сельском стадионе в Алтайском крае

На теле мальчика не нашли признаков насильственной смерти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка на сельском стадионе. О ЧП сообщили в следственном управлении и прокуратуре Алтайского края.

По данным ведомств, парень погиб в селе Павловка Угловского района в ночь на 13 апреля. Тело подростка без внешних признаков насильственной смерти нашли на одной из улиц в районе местного стадиона. Известно, что юноша находился в ту ночь с друзьями. Место происшествия осматривают, назначена экспертиза. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале, на место выехала уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

- Ольга Казанцева выяснит причины нахождения детей в ночное время на улице, будет дана оценка организации профилактической работы службами Угловского района, - отмечает Виктор Томенко.