12-летний барнаулец завоевал титул «Юный принц России-2023»

Роман Логунов. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной

12-летний воспитанник барнаульского модельного агентства Татьяны Жилиной Роман Логунов стал победителем детской всероссийской олимпиады талантов и совершенства. Как сообщили «Комсомолке» в агентстве, подросток завоевал титул «Юный принц-России-2023».

- Конкурс проходил в Ростове-на-Дону. Роман участвовал в конкурсе в онлайн-формате. Мы выполнили конкурсные задания, отправили дефиле, речевую визитку, творческий номер и фотосессию в национальных костюмах, - рассказала Татьяна Жилина.

В конкурсе принимали участие дети из разных уголков страны. В итоге по результатам оценок жюри Роман выиграл титул «Юный принц России-2023».

К слову, в настоящее время продолжается набор детей для участия в конкурсе «Принц и принцесса Алтая 2023». Для участия в конкурсе приглашаются девочки и мальчики в возрасте от 4 лет до 13 лет. Все участники конкурса получат титулы, подарки и призы от партнеров конкурса. Победители получат право представлять наш край на финалах российских и зарубежных конкурсах красоты. Запись и подробности по телефону 8962-792-4005 или WhatsApp.