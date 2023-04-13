Школа в селе Первомайское Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае прокуратура и следственное управление проводят проверки по факту ЧП с баллончиком, распыленном в школе села Первомайское Бийского района. Ранее стало известно, что при распылении пострадали как минимум 20 детей.

Прокурор региона Антон Герман поручил проверить сообщение о нарушении прав детей и дать оценку работе органов профилактики. Следком, в свою очередь, выясняет обстоятельства произошедшего и проверит, как действовали или бездействовали сотрудники школы, допустившие ЧП.

Напомним, инцидент произошел утром. Полиция выехала на место происшествия. По данным ГУ МВД по региону, баллончик принес в школу подросток 2010 года рождения, он лежал в его портфеле и якобы распылился случайно. После этого дети пожаловались на слезотечение, жжение во рту, а один ребенок почувствовал нехватку кислорода. Трое детей доставлены в больницу.

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