Двое бийчан обратились в больницу после укусов домашнего кота и бродячей собаки

Одного из мужчин покусал кот Фото: Анна Перевощикова

В Бийске за неделю с 5 по 12 апреля от укусов животных пострадали двое мужчин. Одного из них покусал домашний кот, сообщает «Бийский рабочий».

Первого мужчину укусила бродячая собака на строительной площадке, а другой пострадал от собственного кота. Их осмотрели и рекомендовали лечение. Страдали ли напавшие на мужчин животные бешенством - неизвестно.

По информации трамвпункта горбольницы № 2 Бийска, в отдельных случаях пациентам, пострадавшим от укусов животных, вводят вакцину от бешенства. Для эффективности ставят шесть прививок.

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