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НовостиОбщество13 апреля 2023 3:04

До +18 градусов потеплеет в Алтайском крае

Но холода вновь вернутся к выходным
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Весна в Барнауле

Весна в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 13 апреля потеплеет до +18 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.

Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, местами и до +18. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду с возможными порывами до 22 метров в секунду, без осадков.

В Барнауле воздух прогреется до +12 градусов, осадков не будет. К выходным ожидается похолодание.

Напомним, в крае с 12 апреля действует противопожарный режим. При сильном ветре запрещается разжигать костры.