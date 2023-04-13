До +18 градусов потеплеет в Алтайском крае

Весна в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 13 апреля потеплеет до +18 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.

Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов, местами и до +18. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду с возможными порывами до 22 метров в секунду, без осадков.

В Барнауле воздух прогреется до +12 градусов, осадков не будет. К выходным ожидается похолодание.

Напомним, в крае с 12 апреля действует противопожарный режим. При сильном ветре запрещается разжигать костры.