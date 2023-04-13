В Барнауле на ремонт теплосетевого хозяйства потратят 3,4 млрд рублей

Ремонт Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на ремонт объектов теплосетевого хозяйства потратят больше 3,4 млрд рублей. Работы по подготовке оборудования к зиме стартовали еще до окончания текущего отопительного сезона, сообщили в пресс-службе городской администрации

Как отметил глава города Вячеслав Франк во время выездного совещания, несколько лет назад с СГК было заключено концессионное соглашение.

- Благодаря этому ежегодно на ремонт, модернизацию и строительство тепловых сетей в Барнауле направляется порядка 3 млрд рублей, выполняются большие объемы по обновлению сетей, - отметил Франк.

К следующему зимнему сезону планируется ремонт 83 объектов. Основные ремонтные работы на теплосетях стартуют после того, как в городе проведут гидравлические испытания, но рабочие уже начали перекладку на нескольких проблемных улицах в городе.