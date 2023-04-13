Интернет-активность в загсах Барнаула выросла на 26%

Молодожены Барнаула стали чаще делиться фото и видеоматериалами со своих свадебных церемоний. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности абонентов во дворцах бракосочетания. Рост составил 26% по сравнению с началом прошлой весны.

Лидером по трафику стал ЗАГС Октябрьского района. Благодаря высоким скоростям мобильного интернета пользователи могут вести прямые эфиры и оперативно делиться памятными фотографиями, например, в семейных чатах.

Все локации, где расположены дворцы бракосочетания, обеспечены качественным и стабильным покрытием 4G.

Рейтинг самых "качающих" загсов Барнаула:

- Отдел ЗАГС №2 по г. Барнаулу – 29% от общего "свадебного" трафика;

- Барнаульский Дворец бракосочетания – 14%;

- Отдел ЗАГС №4 по г. Барнаулу – 13%.

Среди загсов-лидеров оказались те, откуда легче всего добраться на фотосессию в эффектных городских локациях: парки, скверы, смотровые площадки.

Регистрации брака в Барнауле проходят со вторника по субботу. Если еще несколько лет назад самые "горячие" дни регистрации брака, а значит и интернет-активности, во время церемоний приходились на конец недели, то сейчас они распределяются равномерно. При этом влияние сезона на цифровую активность остаётся весьма существенным. Как показывают цифры 2021 2022 годов, с особым удовольствием близкие женихов и невест выкладывают снимки и ролики в феврале и августе, также популярен март с его первым весенним теплом.

Трогательными моментами из дворцов бракосочетаний делятся и гости молодоженов из других регионов страны — на них приходится до 14% онлайн данных. Этой весной на барнаульские свадьбы приезжали гости из соседнего Новосибирска, Кузбасса, Томска и Красноярска.

Оператор ежегодно проводит модернизацию оборудования в Барнауле, в том числе увеличивает пропускную способность сети и повышает скорость передачи данных. За последний год было расширено покрытие и увеличена емкость LTE не только в Барнауле, Бийске и других крупных городах края, но в малочисленных и достаточно удалённых населенных пунктах региона.