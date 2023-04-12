Директора спортшколы и чиновника обвиняют в хищении денег, выделенных на Олимпиаду городов Алтайского края

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае перед судом предстали директор спортшколы и председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Заринска. Их обвиняют в мошенничестве.

По данным следкома и прокуратуры региона, в июле минувшего года директор и чиновник сговорились похитить деньги, выделенные Минспортом региона на проведение летней Олимпиады городов Алтайского края.

- Они обратились к знакомому предпринимателю, который занимается изготовлением рекламы, и, не посвятив его в свой преступный умысел, предложили заключить фиктивную сделку со спортшколой по продаже рекламной продукции, - рассказали в ведомствах.

В результате были подписаны фиктивные документы о купле-продаже баннеров и перечислены средства. В дальнейшем предприниматель, введенный в заблуждение, передал деньги директору и сотруднику администрации. Деньги фигуранты дела разделили поровну между собой и распорядились по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Ущерб составил более 98 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) направлено в суд.

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