12 апреля на пр. Космонавтов в Барнауле автомобиль угодил под трамвай

При этом движение трамваев в одну сторону было заблокировано Фото: Олег УКЛАДОВ

12 апреля в краевом центре произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария случилась на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов. Легковой автомобиль угодил под трамвай. Суля по фото, машина получила значительные вмятины от столкновения.

При этом движение трамваев в одну сторону было заблокировано.

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