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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:13

Из-за дефицита мест на кладбищах в Бийске запланировали строительство крематория

Но специалисты считают, что спрос на его услуги будет низким
Александра Сапожкова
Крематорий позволит вывести индустрию захоронений на современный уровень

Крематорий позволит вывести индустрию захоронений на современный уровень

Фото: Олег УКЛАДОВ

В генплане Бийска, который в марте приняла Гордума, прописано строительство крематория, так как участков, что заняты под захоронения сегодня, в перспективе может не хватить. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Размещение крематория предусмотрено в районе Северного кладбища. Как говорится в документе, это позволит прекратить захоронения на старых, ранее закрытых кладбищах и вывести индустрию захоронений на современный уровень.

При этом разработчики генплана не исключают увеличения территорий Северного кладбища и в поселке Нагорный.

- Больше в Бийске хоронить в общем-то и негде. Центральное кладбище частично находится в водоохранной зоне, и там запрещается производить захоронения. Расширение кладбищ в Фоминском и Сорокино невозможно из-за нахождения их в зоне лесов, – пишет издание.

Интересно, что специалисты похоронной индустрии ранее заявляли, что крематорий Бийску не нужен – якобы спрос на его услуги будет низким.