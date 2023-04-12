Из-за дефицита мест на кладбищах в Бийске запланировали строительство крематория

Крематорий позволит вывести индустрию захоронений на современный уровень Фото: Олег УКЛАДОВ

В генплане Бийска, который в марте приняла Гордума, прописано строительство крематория, так как участков, что заняты под захоронения сегодня, в перспективе может не хватить. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Размещение крематория предусмотрено в районе Северного кладбища. Как говорится в документе, это позволит прекратить захоронения на старых, ранее закрытых кладбищах и вывести индустрию захоронений на современный уровень.

При этом разработчики генплана не исключают увеличения территорий Северного кладбища и в поселке Нагорный.

- Больше в Бийске хоронить в общем-то и негде. Центральное кладбище частично находится в водоохранной зоне, и там запрещается производить захоронения. Расширение кладбищ в Фоминском и Сорокино невозможно из-за нахождения их в зоне лесов, – пишет издание.

Интересно, что специалисты похоронной индустрии ранее заявляли, что крематорий Бийску не нужен – якобы спрос на его услуги будет низким.