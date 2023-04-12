Экс-управделами правительства Алтайского края Белобородов в сентябре может вернуться во власть

Алексей Белобородов Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-управляющий делами администрации и губернатора края Алексей Белобородов попытался избавиться от запрета на работу в структуре власти, пишет Банкфакс.

Сообщается, что бывшему чиновнику по его ходатайству вдвое снизили время действия санкции. И теперь этот запрет вместо 2026 года может истечь в сентябре 2023 года.

По мнению наблюдателей, Белобородов мог подать иск, так как испытывает проблемы с трудоустройством и рассчитывает вернуться во власть.

Напомним, Белобородова обвиняли сразу в нескольких нарушениях закона. Во-первых, в покупке трех Mercedes за казенный счет и без тендера. Одна это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Также его обвинили во взятке от директора фирмы «Ремстрой». За вознаграждение Белобородов должен был помочь фирме стать подрядчиком. Плюс к этому Белобородова обвиняли в растрате денег, выделенных на реконструкцию здания министерства природы.

Большую часть из назначенных ему трех лет лишения свободы он отсидел под арестом до приговора, а в колонии провел всего два месяца, освободившись условно досрочно.

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