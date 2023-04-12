Бийчане создали петицию за освобождение ректора вуза Людмилы Мокрецовой

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности
Фото: Олег УКЛАДОВ
Бийчане создали петицию в поддержку доктора педагогических наук, профессора, ректора Алтайского гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Людмилы Мокрецовой.
Напомним, ее подозревают в превышении должностных полномочий, и сейчас Мокрецова находится в СИЗО. Автор петиции просит заменить такую меру пресечения на более гуманную.
- Выражаем глубокую озабоченность происходящими событиями. Сегодня она находится в СИЗО по подозрению в совершении преступления, которого, мы все уверены, она в силу своих высоких нравственных качеств и порядочности не могла совершить <…> Обращаем внимание на то, что на этапе расследования Людмила Алексеевна находится в условиях максимальных лишений, в условиях, которые применимы к преступникам, а не к людям с ее заслугами и репутацией, - написано в петиции.
На момент публикации петицию подписали 443 человека.
Напомним, Мокрецову подозревают в сборе с подчиненных средств, которые были выделены им в качестве стимулирующих выплат.
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По версии следователей, ректор с 2021 по 2022 год якобы требовала от двух подчиненных передавать ей стимулирующие выплаты. Так Мокрецова якобы могла получить около 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (подробнее)