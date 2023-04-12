Продолжительность жизни жителей Алтайского края должна составить 77 лет

Пациентов в состоянии высокой степени риска приглашают на дополнительные обследования Фото: Олег УКЛАДОВ

К 2030 году продолжительность жизни в Алтайском крае должна составить 77 лет. Для этой задачи здравоохранение региона предпринимает ряд необходимых мер, сообщили в краевом Минздраве.

Так, для снижения смертности от болезней системы кровообращения сформированы списки пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. Сегодня в списке почти 248 тыс. человек. Для стабильных и нестабильных больных обеспечен дистанционный мониторинг. Пациентов в состоянии высокой степени риска приглашают на дополнительные обследования.

Немаловажно снижение смертности и от онкозаболеваний. В частности, большое внимание уделяется доступности оказания онкологической помощи. С этой целью организованы приемы пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что сегодня нужно активно включаться в пропаганду здорового образа жизни, информирование о ранних признаках острых состояний и онкозаболеваний, о льготном лекарственном обеспечении и т.д.

Отмечается, что к 2030 году в крае планируется уменьшить число умерших с 33924 человек в 2022 году до 20707 человек.