Стало известно, какие проекты алтайских предпринимателей выиграли губернаторские гранты

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В Алтайском крае назвали предпринимательские проекты, которые получили губернаторские гранты по итогам 2022 года. Поддержку в приоритетных сферах экономики предоставляют по поручению губернатора края Виктора Томенко.

В прошлом году была оказана поддержка 42 предпринимателям на общую сумму более 30 млн рублей. Победителями стали инициативы, обладающие высокой социальной значимостью для края и имеющие перспективы для их дальнейшей реализации. Гранты распределяют по нескольким направлениям, к примеру, развитие предприятий общественного питания, детские товары, торговля, пункты техосмотра, частная врачебная практика и так далее. Размер господдержки составляет до 70% расходов, но не больше двух млн рублей.

Одним из победителей в конкурсе на грант стало ООО «Медицинский центр инновационных технологий НОТА». На полученные деньги компания закупила эндоскопическое оборудование для оказания помощи в отдаленных районах края. Это не только повысит доступность медуслуг, но и сэкономит средства жителей, которым теперь не придется далеко ехать для обследования.

Индивидуальный предприниматель Павел Бромер из Петропавловского района, благодаря гранту, модернизирует и обновит торговое оборудование в своем магазине. Торговая точка с широким ассортиментом расположена в небольшом селе Алексеевна и позволяет людям закупаться многими товарами вблизи дома. Также выигранные 700 тыс. рублей гранта позволят бизнесмену расширить перечень продуктов.

Справка КП

Узнать подробнее о мерах господдержки, которые доступны предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», можно в отделе развития сферы малого и среднего предпринимательства управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

- телефон: 8(3852) 24-24-82, 38-05-18

- адрес: Барнаул, улица Молодежная, 26, кабинет 503.