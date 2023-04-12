Суши-бар «Ёбидоёби» в Барнауле сменил название

Ранее рекламу сети суши-бара «Ёбидоёби» признали нарушающей закон Фото: Алена НЕЧАЕВА

Барнаульский суши-бар «Ёбидоёби» сменил название на более нейтральное. Такое решение вынес Арбитражный суд Красноярского края из-за ассоциаций с бранной лексикой, пишет Амител.

На заведении на ул. Георгиева появилась надпись «Суши и роллы». Однако прежний логотип в виде буквы «Ё» остался. А в 2ГИС сеть теперь называется просто «Ё».

Ранее рекламу сети суши-бара «Ёбидоёби» признали нарушающей закон.

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