На Алтае завершили поиски двух мальчиков 10 и 11 лет

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры алтайского отряда «ЛизаАлерт» сообщили о завершении поисков двух детей, которые пропали 11 апреля в Егорьевском районе.

Мальчики 11 и 10 лет ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Поиски проходили ночью. И утром 12 апреля появилось сообщение, что дети найдены.

- Живы! Огромное спасибо всем, кто в ночи выехал на поиск. Отдельное спасибо сотрудникам полиции, за оперативную и слаженную работу! – написали волонтеры.

Подробности поисков не сообщаются.

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