Голосование за благоустройство территорий в Барнауле начнется 15 апреля

В перечень объектов вошли зеленые зоны, которые были предложены районными администрациями и жителями города Фото: Олег УКЛАДОВ

Голосование за выбор общественных территорий для благоустройства в Барнауле начнется 15 апреля. На официальном сайте города будет размещена активная ссылка на платформу, сообщили в мэрии.

Возможность проголосовать будет у всех жителей города, имеющих доступ в интернет и учетную запись на Госуслугах. Сама процедура занимает мало времени, пройти ее можно, не выходя из дома.

Также проголосовать можно будет при помощи волонтеров. В таком случае потребуется указать свой номер телефона для регистрации на платформе. В Барнауле будут работать 60 волонтеров – они уже прошли обучение и готовы оказать помощь всем желающим. Как и в прошлом году, основными точками их работы станут ТЦ, также запланированы выезды на предприятия, участие в массовых мероприятиях, чтобы жители имели возможность узнать о голосовании.

Голосование продлится по 31 мая. В перечень объектов вошли зеленые зоны, которые были предложены районными администрациями и жителями города.

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