В Нагорном парке Барнаула начали восстанавливать поврежденную террасу

Территорию огородили Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском Нагорном парке провели восстановительные работы на поврежденном участке террасы, сообщили в мэрии.

Напомним, на первой террасе со стороны ул. Мамонтова произошла просадка асфальта и размытие склона. Причиной стал промыв грунта талыми водами.

- Было выполнено вскрытие асфальтового и плиточного покрытия. Рабочие заменили и укрепили грунт, - рассказали в горадминистрации.

Когда установится теплая погода, восстановят асфальт и газонную часть.

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