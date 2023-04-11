Дети войны в Алтайском крае могут получить в 2023 году по 2 тысячи рублей к 9 мая

На сегодняшний день законом предусмотрены выплаты только в юбилейные годы Победы в Великой Отечественной войне Фото: Олег УКЛАДОВ

Дети войны в Алтайском крае могут получить в 2023 году по 2 тысячи рублей к празднованию 9 мая. Этот вопрос собираются рассмотрят депутаты АКЗС на апрельской сессии, пишет «Амик» со ссылкой на главу комитета по соцзащите и занятости населения Заксобрания Ирину Солнцеву.

Ранее с инициативой ввести ежегодные выплаты детям войны вышел глава региона Виктор Томенко. На сегодняшний день законом предусмотрены выплаты только в юбилейные годы Победы в Великой Отечественной войне

Если алтайские парламентарии закрепят в законодательстве предлагаемую поправку, то выплата будет перечислена до 9 мая всем жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Предполагается, что сумма выплаты составит 2 тысячи рублей.