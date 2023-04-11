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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:42

Жительница Алтайского края получила штраф за оскорбление работника администрации сельсовета

Ее признали виновной по ч.1 ст.5.61 КоАП
Вера Березовская
дело рассматривало мировой судья судебного участка №2 Шипуновского района

дело рассматривало мировой судья судебного участка №2 Шипуновского района

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края получила штраф за оскорбление работника администрации сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба управлении юстиции региона.

В ноябре 2022 года между жительницей одного из сел Шипуновского района и секретарем администрации сельсовета произошла ссора. Все началось с разговора по телефону, который перешел в оскорбления в адрес секретаря. После того, как женщина не стала разговаривать с сельчанкой по телефону, та пришла в здание администрации, где конфликт продолжился.

Мировой судья судебного участка №2 Шипуновского района признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.