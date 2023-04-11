Барнаульцы в Родительский день смогут доехать до кладбищ на общественном транспорте

Но горожане самостоятельно могут доехать до кладбища на общественном транспорте Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула рассказали, как горожане смогут добраться до кладбищ в Родительский день. Этот вопрос накануне обсудили на совещании в мэрии.

25 апреля, в день поминовения усопших, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Но горожане самостоятельно могут доехать туда на общественном транспорте. До Михаловского кладбища можно доехать на автобусе под номером 117э. Также мимо него проходит маршрут 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151. Чтобы добраться до Гоньбинского кладбища, нужно сесть на маршрутку под номером 25 или 32, до Власихинского – на 75 или 23, до Черницкого – на 108 или 104ю.

Напомним, с начала 2023 года в Барнауле отменили тарифные зоны на пригородных маршрутах общественного транспорта. Стоимость стала единой - 30 рублей при оплате наличными или банковской картой.