В Индустриальном районе Барнаула ввели карантин из-за бешенства

Карантин вводится минимум на 60 дней после убоя последнего восприимчивого животного Фото: Олег УКЛАДОВ

На ограниченной территории в Индустриальном районе Барнаула ввели карантин из-за очага бешенства. Об этом сказано в указе губернатора, размещенном на официальном портале правовой информации.

Карантин по бешенству не охватывает не весь Индустриальный район. Ограничительные мероприятия введены только в радиусе 3 км от личного хозяйства на улице Барбарисной в поселке Спутник, которое определено как эпизоотический очаг.

Карантин вводится минимум на 60 дней. Краевое управление ветеринарии должно будет утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий для ликвидации бешенства на этой территории.