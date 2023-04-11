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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:10

В Индустриальном районе Барнаула ввели карантин из-за бешенства

Эпизоотическим очагом стало личное хозяйство на улице Барбарисной в поселке Спутник
Вера Березовская
Карантин вводится минимум на 60 дней после убоя последнего восприимчивого животного

Карантин вводится минимум на 60 дней после убоя последнего восприимчивого животного

Фото: Олег УКЛАДОВ

На ограниченной территории в Индустриальном районе Барнаула ввели карантин из-за очага бешенства. Об этом сказано в указе губернатора, размещенном на официальном портале правовой информации.

Карантин по бешенству не охватывает не весь Индустриальный район. Ограничительные мероприятия введены только в радиусе 3 км от личного хозяйства на улице Барбарисной в поселке Спутник, которое определено как эпизоотический очаг.

Карантин вводится минимум на 60 дней. Краевое управление ветеринарии должно будет утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий для ликвидации бешенства на этой территории.