В Барнауле пройдет бал, посвященный 30-летию известной в России и за рубежом студии танца (6+)

Бал пройдет в баре-ресторане «Опера». Фото: предоставлено организаторами

24-25 мая в Барнауле пройдет бал, посвященный 30-летию известной в России и за рубежом студии танца «Лариса». Об этом сообщили организаторы мероприятия

- Зрителей ожидает немало сюрпризов, эффектных танцевальных, вокальных и театральных номеров, фееричные костюмы, яркие образы, световые и мультимедийные эффекты, – обещают организаторы.

Артисты студии танца представят зрителям лучшие номера. Бал пройдет в баре-ресторане «Опера» по адресу пр. Красноармейский, 36.

Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.