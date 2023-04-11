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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:45

В ночь на Пасху в Барнауле выведут дополнительные трамваи

На линию выйдут два трамвая
Вера Березовская
Ночью 16 апреля с 01:20 в Барнауле запустят дополнительные трамваи

Ночью 16 апреля с 01:20 в Барнауле запустят дополнительные трамваи

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на Пасху в Барнауле выведут на маршрут дополнительный транспорт. Об этом рассказали в мэрии.

Ночью 16 апреля с 01:20 в Барнауле запустят дополнительные трамваи, чтобы горожане могли уехать после окончания богослужения в храмах. Всего на линию выйдут два трамвая.

Первый трамвай отправится от Покровского кафедрального собора в 01.20. Второй в то же время стартует от Александро-Невского собора. Подробнее с маршрутами можно ознакомиться на сайте администрации.

Напомним, ранее барнаульские повара поделились с читателями «Комсомолки» рецептами пасхальных куличей.