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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:25

Девушки Бийска опасаются извращенца, который разгуливает возле Бии без штанов

По словам школьницы, мужчина шел за ней с компанией подруг без штанов
Вера Березовская
Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Бийские школьницы опасаются мужчину, который разгуливает вдоль Бии без штанов. Об этом девушки сообщили в сообществе «Инцидент Бийск».

10 апреля днем компания из четырех подруг проводила время у реки. Во время прогулки их напугал подозрительный мужчина.

– Я обратила внимание, что за нами шел мужик от пляжа. Когда я снова обернулась, то увидела его уже без штанов. Мы крикнул двум другим девочкам: «Обернитесь». Они посмотрели и скорее начали подниматься. Немного погодя мужик ускорил шаг, но мы убежали, – рассказала школьница.

Девушка опасается, что мужчина может быть опасен.