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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:37

В Барнауле не нашлось подрядчика на отлов бездомных собак

Начальная цена контракта составила 1,65 млн рублей
Вера Березовская
В конце марта комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на отлов безнадзорных животных

В конце марта комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на отлов безнадзорных животных

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не нашлось подрядчика на отлов бездомных собак. На тендер не поступило ни одной заявки, пишет «Банкфакс».

В конце марта комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на отлов безнадзорных животных. Заявки принимались до 6 апреля. Но за это время не нашлось ни одного желающего. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся.

Начальная цена контракта составила 1,65 млн рублей. Это меньше, чем стоимость двух аналогичных контрактов в прошлом году - 3,2 млн рублей и 4,6 млн рублей. Возможно, именно столь небольшая сумма стала причиной того, что ни один потенциальный подрядчик не подал заявку.

Вероятно, теперь торги проведут повторно.