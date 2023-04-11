В Барнауле капитально отремонтируют одном из зданий школы №13, построенное в 1902 году

В старом блоке учатся начальные классы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле капитально отремонтируют первый блок школы №13, построенный в 1902 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

13-я школа состоит из двух частей, второй блок был пристроен к основному зданию в 1956 году и находится в удовлетворительном состоянии

- При проведении ремонтных работ в прошлом году было принято решение о подготовке первого блока школы к капитальному ремонту, где располагаются начальные классы. Работы проведут за счет городского бюджета, - рассказали в городской администрации.

Работы начнут уже сейчас в ближайшее время. Учащиеся будут ходить на уроки в другую ближайшую школу. Начальным класса будут преподавать в школе №54. Для 5-11 классов учебный процесс организуют во второй части здания школы №13.

На данный момент комитет по образованию прорабатывает вопрос организации подвоза учащихся начальных классов от здания школы №13 к школе №54, чтобы минимизировать неудобства для школьников и родителей.