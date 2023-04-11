В Барнауле на ж/д вокзале можно сдать бутылки и получить бонусные рубли

Можно сдать пластиковые бутылки объемом до 2 л
Фото: Вера Березовская
На железнодорожном вокзале в Барнауле теперь можно сдать использованную тару. Там установили аппарат для приема вторсырья, сообщает пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Аппарат принимает пустые металлические банки и пластиковые бутылки объемом до 2 л. Собранное вторсырье будут отправлять на переработку.
За каждую опущенную в аппарат тару пользователю начислят бонусные рублик, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров программы.