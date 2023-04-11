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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:32

В Барнауле на ж/д вокзале можно сдать бутылки и получить бонусные рубли

Там появился аппарат для приема вторсырья
Вера Березовская
Можно сдать пластиковые бутылки объемом до 2 л

Можно сдать пластиковые бутылки объемом до 2 л

Фото: Вера Березовская

На железнодорожном вокзале в Барнауле теперь можно сдать использованную тару. Там установили аппарат для приема вторсырья, сообщает пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Аппарат принимает пустые металлические банки и пластиковые бутылки объемом до 2 л. Собранное вторсырье будут отправлять на переработку.

За каждую опущенную в аппарат тару пользователю начислят бонусные рублик, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров программы.