В Барнауле на ж/д вокзале можно сдать бутылки и получить бонусные рубли

Можно сдать пластиковые бутылки объемом до 2 л Фото: Вера Березовская

На железнодорожном вокзале в Барнауле теперь можно сдать использованную тару. Там установили аппарат для приема вторсырья, сообщает пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Аппарат принимает пустые металлические банки и пластиковые бутылки объемом до 2 л. Собранное вторсырье будут отправлять на переработку.

За каждую опущенную в аппарат тару пользователю начислят бонусные рублик, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров программы.