ВТБ: женщины стали чаще оформлять ипотеку

Если в январе-марте 2022 года на них приходилось 46% сделок, то в первом квартале текущего года уже 53%. Среди основных причин такого тренда - модернизация «семейной ипотеки».

«Сегодня поддержка материнства – приоритет государственного уровня. В стране реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества и доступности жилья для клиентов с детьми. Флагманской программой по праву стала «семейная ипотека», которая позволяет купить первичную недвижимость по льготной ставке. Распространение ее условий на всех граждан с двумя несовершеннолетними детьми существенно расширило круг потенциальных заемщиков. В совокупности с индексацией материнского капитала и дополнительными выплатами многодетным заемщикам это привело к резкому росту спроса женщин на ипотечные кредиты. Если на протяжении нескольких лет доля таких заемщиков была стабильна и составляла 45-47% от общего количества клиентов, то за последний год она увеличилась почти на 10 пп, и сегодня уже больше половины ипотечных клиентов – женщины», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Ранее в банке выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года «семейная ипотека» впервые обогнала по спросу льготную, ранее всегда выступавшей локомотивом рынка первичной недвижимости. Так, в январе-марте клиенты оформили по «семейной ипотеке» более 10,3 тысячи сделок на 62 млрд рублей. В то же время «Ипотеку с господдержкой-2020» оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей. Основным фактором резкого роста «семейной ипотеки» эксперты назвали модернизацию программы с начала года.