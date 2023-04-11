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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 3:35

В Рубцовске заведующая отделением городской больницы перечислила мошенникам более 7 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
Вера Березовская
Испугавшись за свои сбережения, горожанка перевела на продиктованный лицевой счет личные накопления на сумму более 850 тысяч рублей

Испугавшись за свои сбережения, горожанка перевела на продиктованный лицевой счет личные накопления на сумму более 850 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске заведующая отделением городской больницы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщают в МВД.

Женщина сообщила, что неизвестные лица обманов похитили у нее свыше 7 млн миллионов рублей. По словам 48-летней потерявшей, ей позвонила женщина, которая представила сотрудником полиции. Собеседница пояснила, что в банке некий мужчина с доверенностью якобы от ее имени пытается оформить кредит на сумму 2,5 млн рублей. Далее последовал звонок уже от якобы сотрудника банка, который пояснил, что имеющиеся деньги нужно «спрятать» на так называемом безопасном счету.

Испугавшись за свои сбережения, горожанка перевела на продиктованный лицевой счет личные накопления на сумму более 850 тысяч рублей. Дополнительно она оформила еще три займа на общую сумму более 6 млн рублей и также под диктовку перевела их на продиктованный счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».