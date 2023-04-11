В Барнауле построят здание с ненастоящими окнами

По задумке на территории площадью в 692 «квадрата» построят здание мастерской по ремонту бытовой техники Фото: Олег УКЛАДОВ

В частном секторе Барнаула на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной построят здание с бутафорскими окнами. Об этом сообщает «Толк».

Проект на прошедшем градосовете презентовал архитектор Владимир Золотов. По задумке на территории площадью в 692 «квадрата» построят здание мастерской по ремонту бытовой техники, складами и автомобильной парковкой. Вдоль красной линии установят фальшивые окна. Это сделает внешний вид здания более привлекательным и скроет от глаз парковку.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь предусмотрена стоянка, рассчитанная на шесть автомобилей.