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НовостиНедвижимость11 апреля 2023 2:19

В Барнауле построят здание с ненастоящими окнами

Подделками архитекторы решили прикрыть парковку, которую расположат на первом этаже
Вера Березовская
По задумке на территории площадью в 692 «квадрата» построят здание мастерской по ремонту бытовой техники

По задумке на территории площадью в 692 «квадрата» построят здание мастерской по ремонту бытовой техники

Фото: Олег УКЛАДОВ

В частном секторе Барнаула на пересечении улиц Смирнова и Северо-Западной построят здание с бутафорскими окнами. Об этом сообщает «Толк».

Проект на прошедшем градосовете презентовал архитектор Владимир Золотов. По задумке на территории площадью в 692 «квадрата» построят здание мастерской по ремонту бытовой техники, складами и автомобильной парковкой. Вдоль красной линии установят фальшивые окна. Это сделает внешний вид здания более привлекательным и скроет от глаз парковку.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь предусмотрена стоянка, рассчитанная на шесть автомобилей.